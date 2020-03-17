Все петербургские университеты переходят на дистанционное обучение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Учащиеся вузов Санкт-Петербурга переходят на онлайн-обучение в целях профилактики распространения коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга.

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"Работа по переходу на дистанционное образование ведется во всех университетах города. Минобрнауки не дали конечную дату организации онлайн-обучения. Когда это завершится, пока не понятно. Вузы переходят на работу в новом формате в разное время по мере возможностей", - сказала собеседница агентства.

Ранее Минобрнауки рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение. Также власти поручили руководителям научных и образовательных организаций взять на контроль проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая организацию замеров температуры на входе в учреждения.

Онлайн-обучение

Представители петербургских университетов сообщили ТАСС, что они сейчас размещают в свободном доступе онлайн-курсы по различным направлениям на популярных интернет-платформах. Кроме того руководители организуют курсы, чтобы учить преподавателей вести занятия в цифровой среде. Также запускаются форматы для удаленной проверки знаний студентов выпускных курсов.

Так, Санкт-Петербургский политехнический университет (СПбПУ) открыл бесплатный доступ для более 100 онлайн-курсов по различным тематикам всем студентам (в том числе из других вузов) на национальном портале "Открытое образование". Свободный доступ к материалам будет возможен до 31 июня. Он может быть продлен, если ситуация с коронавирусом не улучшится. Кроме того, для преподавателей СПбПУ будут организованы постоянные обучающие курсы по проведению онлайн-семинаров.

По словам организатора электронного обучения в Северо-западном государственном медицинском университете (СЗГМУ) им. Мечникова, заведующей кафедры семейной медицины Ольги Кузнецовой, в университете завершена разработка материалов для выпускных курсов."Мы готовим шестой курс, выпускников - это большая ответственность. Сейчас полностью подготовлены все материалы, по которым они могут подготовиться к интенсивам, ранее проводившимся в очной форме, а также к электронным тестам", - сказала она.

В сообщении пресс-службы Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) говорится, что онлайн-курсы вуза, размещенные на образовательной платформе Coursera, стали бесплатными для всех университетов-партнеров. Всего на ресурсе сейчас доступно почти 4 тыс. курсов. Предварительные сроки действия нового режима - до 31 июля.

"Если ранее после успешного освоения онлайн-курса обучающийся другого вуза для получения сертификата о прохождении курса должен был оплатить его, то с 17 марта такие сертификаты будут выдаваться обучающимся всех вузов, успешно освоившим тот или иной курс СПбГУ, бесплатно", - сообщили в пресс-службе СПбГУ.