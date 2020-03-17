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Распространение коронавируса нового типа

Вернувшихся с Украины жителей Крыма с 18 марта будут отправлять на карантин

На пунктах пропуска региона уже дежурят медики, и всех людей с повышенной температурой направляют в больницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Власти Крыма намерены с 18 марта отправлять на карантин жителей республики, которые будут возвращаться с Украины, сообщил во вторник журналистам спикер крымского парламента Владимир Константинов.

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"Будет порядок [въезда в Крым с Украины], который станет означать, что если ты будешь приезжать, то ты попадаешь в карантин, даже [если] крымчанин и возвращаешься сюда, то тебя автоматически пускают в карантин. Въезд для украинцев запрещен без карантина, без всего. Для всех остальных, кто хочет выехать, - пожалуйста, выезжайте, но вы должны знать, что без карантина обратно вы не въедете", - сообщил он, уточнив, что ограничения вступят с 18 марта.

Глава Крыма Сергей Аксенов в понедельник сообщил журналистам, что после консультаций с Управлением ФСБ по Республике Крым принято решение направить федеральным властям предложение закрыть границу с Украиной на полуострове. Он отметил, что через границу шел большой поток граждан Украины. На пунктах пропуска дежурят медики, людей с повышенной температурой отправляют в больницы. Инициативу властей Крыма поддержали и власти Севастополя.

 

Теги
УкраинаРоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКонстантинов, Владимир АндреевичКрымСевастопольРаспространение коронавируса нового типа
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