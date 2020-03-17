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Распространение коронавируса нового типа

Консульский отдел посольства России на Филиппинах приостановил работу из-за коронавируса

В случае возникновения экстренных ситуаций необходимо обращаться по телефону экстренной связи посольства или по электронной почте

БАНГКОК, 17 марта. /ТАСС/. Консульский отдел посольства РФ на Филиппинах во вторник приостановил свою деятельность из-за введения в стране режима чрезвычайного положения, связанного с эпидемией коронавируса. Об этом говорится в заявлении диппредставительства.

"Консульский отдел посольства РФ в Республике Филиппины с 17 марта временно приостанавливает свою деятельность, в том числе прием обращений российских граждан для оказания консульских, нотариальных и других госуслуг. В случае [возникновения] экстренных ситуаций (угроз жизни, здоровью, гуманитарных случаев) просьба обращаться по телефону экстренной связи посольства или по электронной почте", - отмечается в документе.

Ранее власти Филиппин объявили о введении с 15 марта по 14 апреля режима чрезвычайного положения, связанного со стремительным распространением коронавируса. В частности, действует запрет на осуществление воздушного и морского сообщения между Манилой и провинциями государства, в Большой Маниле с 20:00 до 05:00 введен комендантский час. По информации местных властей, пропуск в международный аэропорт Манилы разрешен при наличии подтверждающих авиабилетов за 12 часов до указанного в документе времени.

Согласно последним данным Минздрава Филиппин, в стране подтверждено 187 случаев инфицирования новым коронавирусом, четыре человека вылечились, 12 умерли.

Теги
ФилиппиныРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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