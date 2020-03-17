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Путин обеспокоен ростом числа нераскрытых преступлений

По словам президента,"здесь есть над чем подумать" как сотрудникам прокуратуры, так и представителям других правоохранительных структур

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не доволен высоким процентом нераскрытых преступлений.

"Вынужден сегодня отметить, что в прошлом году, впервые начиная с 2016 года, общее число преступлений в стране выросло, увеличилось и количество нераскрытых преступлений", - указал глава государства на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. "Получается, к сожалению, что практически каждое второе преступление остается нераскрытым", - признал Путин.

Но его взгляд, "здесь есть над чем подумать" как сотрудникам прокуратуры, так и представителям других правоохранительных структур. Путин не исключил, что рост количества нераскрытых преступлений может быть связан с более четким ведением статистики. "Но даже если посмотреть на статистику и кое-какие вещи вычистить, все равно количество нераскрытых преступлений выше, чем в прошлом году", - подчеркнул глава государства.

По его мнение, "нужны и глубокий анализ проблем, и конкретные проработанные меры, направленные на решение этих проблем".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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