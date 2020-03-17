Число экстремистских преступлений за 2019 год сократилось вдвое

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Количество экстремистских преступлений после декриминализации статьи 282 УК РФ сократилось вдвое в прошлом году. Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов на коллегии надзорного ведомства по итогам работы за 2019 год.

"В связи с декриминализацией ряда деяний вдвое (с 1265 до 585) снизилось количество уголовно наказуемых экстремистских проявлений", - сказал Краснов.

Статья 282 УК РФ предусматривает наказание за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.

Российские прокуроры в 2019 году привлекли к административной ответственности около 400 человек за возбуждение ненависти или вражды.

"Прокурорами применялись новые полномочия по привлечению к административной ответственности лиц, виновных в возбуждении ненависти или вражды по признакам национальности, происхождения, отношения к религии (возбуждено 427 дел, наказано почти 400 человек). Данную практику нужно нарабатывать и дальше", - сказал Краснов.

Статья 20.3.1 КоАП РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") была введена в декабре 2018 года.

Более 81 тыс. сайтов с экстремистской и террористической информацией заблокированы в прошлом году по требованию прокуроров.

"В прошлом году по результатам рассмотрения требований прокуроров заблокировано свыше 81 тыс. интернет-ресурсов с информацией, содержащей террористические и экстремистские угрозы, включая призывы к массовым беспорядкам и насилию. С 45 тыс. сайтов противоправная информация удалена", - сказал генпрокурор.