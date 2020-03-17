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Распространение коронавируса нового типа

Доступ в консульский отдел посольства РФ в Армении приостановят из-за коронавируса

О возобновлении консульского приема будет объявлено дополнительно

ЕРЕВАН, 17 марта. /ТАСС/. Консульский отдел посольства России в Армении в связи с объявлением в республике режима чрезвычайного положения из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции приостанавливает с 18 марта личный доступ граждан.

"С 18 марта 2020 г. временно приостанавливается личный доступ граждан в консульский отдел посольства для оказания всех консульских, нотариальных и государственных услуг", - говорится в распространенном во вторник сообщении диппредставительства в Facebook.

Прием по вопросам оформления разрешения на временное проживание, который осуществляется в представительстве МВД России (по вопросам миграции) в Армении, также временно приостанавливается.

О возобновлении консульского приема будет объявлено дополнительно.

В понедельник на внеочередном заседании правительство Армении приняло решение о введении режима чрезвычайного положения на территории всей страны. Запрещено проводить массовые мероприятия, в которых участвуют 20 и более человек.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Армении достигло 52.

Теги
АрменияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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