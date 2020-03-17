Очереди в магазинах, пустые дороги и закрытые бары. Берлин в условиях пандемии

БЕРЛИН, 17 марта. /ТАСС/. В Берлине из-за коронавируса закрыты школы, детские сады, бассейны, ограничена работа ресторанов, баров, кофеен, изменено расписание общественного транспорта, люди не ездят в офисы, а работают удаленно.

На прошлой неделе президент Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что жителям нужно менять свои привычки, причем чем быстрее, тем лучше.

На улицах района Кройцберг необыкновенно тихо, велосипедистов больше чем машин, а как правило запаркованная в два ряда улица Ораниенштрассе почти пуста. Открыты небольшие кафе с уличной едой, народу у них немногим меньше обычного.

Бизнес в условиях вируса

Большинство кафе и ресторанов в Берлине, согласно распоряжению местных властей, закрылись еще в субботу. Как рассказали корреспонденту ТАСС очевидцы, в некоторые заведения далеко за полночь пришли полицейские и попросили всех гостей выйти, а барменов - закрыть кассу. Сейчас на многих винных и пивных барах висят объявления о том, что покупать напитки можно только в таре и только с собой.

В сложившихся условиях рестораны торгуют на вынос. В онлайн-агрегаторах по доставке еды домой доступны почти все кафе, что обычно. Кофеен и булочных запреты берлинских властей не касаются. Считается, что там люди сидят не так близко друг к другу, как в барах, и угроза распространения вируса не такая высокая. При этом многие все равно предпочитают не пускать посетителей внутрь и торгуют из импровизированных окошек выдачи. Причем к оплате принимают только карты, чтобы избежать контакта с банкнотами и монетами.

"Люди покупают мало приготовленного кофе, - говорит владелец одной кофейни в Кройцберге. - Сейчас все стараются закупиться зернами. Почти каждый день мы продаем столько же зерен, сколько перед Рождеством".

Обстановка в магазинах

Скупают люди, разумеется, не только кофе, но и все, что долго хранится. Мало кому сейчас удается без проблем купить в крупнейших торговых сетях Edeka, Rewe, Lidl, Aldi макароны, консервы или туалетную бумагу. Онлайн-заказы с доставкой доступны только на конец марта или начало апреля. Не такая напряженная обстановка в магазинах более высокого сегмента - там почти все продукты есть, ажиотаж не такой большой, но и цены заметно выше.

На некоторых полках в супермаркетах висят объявления о том, что больше двух упаковок молока/яиц/муки в одни руки не продается. Корреспонднет ТАСС стал свидетелем ситуации, при которой семья из четырех человек в очереди пыталась купить восемь пакетов молока. Кассир сказал, что готов отпустить лишь два. Дошло до того, что рассердившегося отца семейства успокаивал управляющий.

Правительство заверяет, что дефицита в магазинах не будет, все поставки осуществляются по плану, а все, что происходит сейчас, побочные эффекты повышенного спроса. Супермаркетам и аптекам на государственном уровне разрешили работать по воскресеньям. Сотрудники магазинов заверяют, что на складах все есть, просто они не успевают своевременно выставлять товары на полки.

Чем дальше от центра, тем оживленнее

В условиях закрытых школ и детских садов на улицах сейчас заметно больше детей, чем обычно. Берлинцы семьями ходят на детские площадки, сидят на траве в парках, катаются на велосипедах. Школьники постарше слушают музыку из портативных колонок, взрослые компаниями играют в петанк или настольный теннис.

В центре Берлина и в правительственном квартале обстановка менее расслабленная и оживленная. Туристов там, по ощущениям, в разы меньше, музеи закрыты, в Рейхстаг доступа нет, офисы перешли на удаленный режим, не видно двухэтажных туристических автобусов. Автомобильное движение на центральной улице Унтер-ден-линден в утренний час пик вторника не было затруднено.

Немецкие власти постоянно ужесточают меры предосторожности. К примеру, в понедельник правительство решило почти полностью ограничить социальную жизнь во всей стране - закрываются бары, клубы, музеи, кинотеатры, бассейны, фитнес-клубы, ограничиваются богослужения. Правительство запрещает необязательные поездки по стране. Цель - всеми средствами замедлить распространение инфекции, чтобы не оказались переполненными больницы.

Одной из крайних мер, на которую кабмин ФРГ еще не решился, остается запрет на необязательный выход из дома. Пока все остается на уровне рекомендаций. Если федеральное правительство последует примеру соседей по Европейскому союзу, то жизнь на берлинских улицах будет приостановлена на неопределенный срок.