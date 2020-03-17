В 2019 году в РФ в доход государства взыскано имущество коррупционеров на 21 млрд рублей

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Имущество коррупционеров на 21 млрд рублей взыскано в доход государства в 2019 году в России. Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенной коллегии Генпрокуратуры по итогам работы за прошлый год.

"Только в прошлом году судами удовлетворены исковые заявления прокуроров о взыскании в доход государства имущества на сумму более 21 млрд рублей, - сообщил Краснов. - А всего за семь лет реализации этих полномочий (контроля за соответствием доходов чиновников их расходам и реальному заработку - прим. ТАСС) - около 33 млрд рублей".

Напомнив, что с середины 2018 года эти полномочия прокуроров были еще больше расширены (прокуроры получили право осуществлять контроль за доходами чиновников даже после из увольнения в течение полугода - прим. ТАСС), Краснов потребовал от прокуроров "постоянного внимания и еще большей наступательности" в этой деятельности.

Он подчеркнул, что работа прокуроров в борьбе с коррупцией "проводится на системной основе по всем направлениям: от профилактики коррупции до обеспечения средствами прокурорского надзора неотвратимости ответственности коррупционеров".