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В 2019 году в РФ в доход государства взыскано имущество коррупционеров на 21 млрд рублей

Гненеральный прокурор Игорь Краснов подчеркнул, что работа прокуроров в борьбе с коррупцией проводится на системной основе по всем направлениям

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Имущество коррупционеров на 21 млрд рублей взыскано в доход государства в 2019 году в России. Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенной коллегии Генпрокуратуры по итогам работы за прошлый год.

"Только в прошлом году судами удовлетворены исковые заявления прокуроров о взыскании в доход государства имущества на сумму более 21 млрд рублей, - сообщил Краснов. - А всего за семь лет реализации этих полномочий (контроля за соответствием доходов чиновников их расходам и реальному заработку - прим. ТАСС) - около 33 млрд рублей".

Напомнив, что с середины 2018 года эти полномочия прокуроров были еще больше расширены (прокуроры получили право осуществлять контроль за доходами чиновников даже после из увольнения в течение полугода - прим. ТАСС), Краснов потребовал от прокуроров "постоянного внимания и еще большей наступательности" в этой деятельности.

Он подчеркнул, что работа прокуроров в борьбе с коррупцией "проводится на системной основе по всем направлениям: от профилактики коррупции до обеспечения средствами прокурорского надзора неотвратимости ответственности коррупционеров".

Теги
РоссияКраснов, Игорь Викторович
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