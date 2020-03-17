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Распространение коронавируса нового типа

В Севастополе отменили праздничные мероприятия в честь Крымской весны

Власти города вводят "режим повышенной готовности" в связи с угрозой эпидемии, однако на сегодня ни в Севастополе, ни в Крыму нет ни одного заболевшего коронавирусом

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Власти Севастополя решили отменить 18 марта массовые мероприятия, приуроченные к годовщине воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщил врио губернатора Михаил Развожаев во вторник на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности города и санитарно-эпидемиологической комиссии Севастополя.

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"Совершенно точно, исходя из общей обстановки нами будет принято решение о введении режима повышенной готовности. Мы вынуждены будем все-таки отменить наши массовые мероприятия, в том числе то, что на завтра намечалось", - сказал Развожаев.

По его данным, в Севастополе и в Крыму нет ни одного случая заболевания коронавирусом.

Теги
РоссияКрымРазвожаев, Михаил ВладимировичРаспространение коронавируса нового типа
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