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Распространение коронавируса нового типа

Минздрав поддержал инициативу запретить кальяны из-за коронавируса

В ведомстве сообщили, что проведенные исследования показывают, что кальян может являться источником распространения инфекционных заболеваний, в том числе вирусной природы
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Минздрав России поддерживает предложение запретить курение кальяна в целях профилактики распространения коронавируса в стране, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе министерства.

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Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский сообщил ТАСС, что в ближайшее время направит в координационный совет при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ предложение о запрете кальянов.

"Минздрав России последовательно выступает за ограничение любого вида курения, в том числе и курения кальяна. Проведенные исследования показывают, что кальян может являться источником распространения инфекционных заболеваний, в том числе вирусной природы, - говорится в сообщении. - В связи с изложенным данное предложение [о запрете] может быть поддержано".

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