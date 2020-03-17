Минздрав поддержал инициативу запретить кальяны из-за коронавируса

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Минздрав России поддерживает предложение запретить курение кальяна в целях профилактики распространения коронавируса в стране, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе министерства.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский сообщил ТАСС, что в ближайшее время направит в координационный совет при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ предложение о запрете кальянов.

"Минздрав России последовательно выступает за ограничение любого вида курения, в том числе и курения кальяна. Проведенные исследования показывают, что кальян может являться источником распространения инфекционных заболеваний, в том числе вирусной природы, - говорится в сообщении. - В связи с изложенным данное предложение [о запрете] может быть поддержано".