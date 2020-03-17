{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу

На совещании обсуждались основные задачи регионов по профилактике и недопущению распространения инфекции, а также вопросы организации мониторинга цен и наличия социально значимых товаров и медикаментов в розничной сети

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин провел первое селекторное совещание возглавляемой им рабочей группы Госсовета по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства столицы.

На эту тему
Главное о коронавирусной эпидемии. Что делать прямо сейчас

"На совещании обсуждались основные задачи регионов по профилактике и недопущению распространения инфекции", - сказали в пресс-службе.

Среди них взаимодействие органов власти всех уровней, создание системы выявления, тестирования, самоизоляции, выдачи больничных листов и медицинского наблюдения граждан из групп риска, а также организация единой информационной базы.

"Также рассмотрены вопросы подготовки региональных медицинских учреждений и использования мощностей федеральных медицинских центров, создания федерального кол-центра для консультирования медицинских работников регионов, материальной и моральной поддержки врачей и медицинского персонала", - отметили в пресс-службе.

Отдельно речь шла про увеличение производства средств индивидуальной защиты, дезинфекционных средств и медикаментов, поставках тест-систем в регионы, определении режима работы учреждений образования, культуры, спорта и социального обслуживания.

Также в рамках селекторного совещания были рассмотрены вопросы организации мониторинга цен и наличия социально значимых товаров и медикаментов в розничной сети, введения ограничений на проведение массовых мероприятий в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации и информирования граждан о мерах, принимаемых для противодействия распространения инфекции. "Дальнейшие селекторные совещания рабочей группы Госсовета будут проводиться на регулярной основе", - добавили в пресс-службе.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Госдума ратифицировала договор между РФ и Нигерией о правовой помощи по уголовным делам
Соглашение было подписано в Москве 26 ноября 2018 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС