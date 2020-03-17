Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин провел первое селекторное совещание возглавляемой им рабочей группы Госсовета по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства столицы.

Главное о коронавирусной эпидемии. Что делать прямо сейчас

"На совещании обсуждались основные задачи регионов по профилактике и недопущению распространения инфекции", - сказали в пресс-службе.

Среди них взаимодействие органов власти всех уровней, создание системы выявления, тестирования, самоизоляции, выдачи больничных листов и медицинского наблюдения граждан из групп риска, а также организация единой информационной базы.

"Также рассмотрены вопросы подготовки региональных медицинских учреждений и использования мощностей федеральных медицинских центров, создания федерального кол-центра для консультирования медицинских работников регионов, материальной и моральной поддержки врачей и медицинского персонала", - отметили в пресс-службе.

Отдельно речь шла про увеличение производства средств индивидуальной защиты, дезинфекционных средств и медикаментов, поставках тест-систем в регионы, определении режима работы учреждений образования, культуры, спорта и социального обслуживания.

Также в рамках селекторного совещания были рассмотрены вопросы организации мониторинга цен и наличия социально значимых товаров и медикаментов в розничной сети, введения ограничений на проведение массовых мероприятий в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации и информирования граждан о мерах, принимаемых для противодействия распространения инфекции. "Дальнейшие селекторные совещания рабочей группы Госсовета будут проводиться на регулярной основе", - добавили в пресс-службе.