{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

У жителя Красноярского края подтвердили коронавирус

По информации Минздрава региона, состояние мужчины, недавно вернувшегося из Австрии, удовлетворительное
Описание
© Александр Погожев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 17 марта. /ТАСС/. Коронавирус нового типа подтвержден у жителя Красноярского края, который недавно вернулся из Австрии, сообщило во вторник Министерство здравоохранения региона.

"По состоянию на 17.03.2020 года зарегистрирован один случай коронавирусной инфекции у жителя города Красноярска. Состояние удовлетворительное, [он] находится в полной изоляции и не представляет опасности для наших жителей. Определен круг лиц, с которыми он контактировал", - сообщили в ведомстве.

На эту тему
Главное о коронавирусной эпидемии. Что делать прямо сейчас

В понедельник заместитель председателя правительства края Алексей Подкорытов сообщил журналистам, что у вернувшегося из Австрии мужчины предварительно выявлена коронавирусная инфекция. Он был помещен в изолированный бокс в больнице, для окончательного подтверждения диагноза его анализы были направлены в лабораторию в Новосибирск.

По данным регионального управления Росприроднадзора, сейчас в крае под медицинским наблюдением на дому находятся 374 человека. За всеми лицами, прибывшими с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, по медицинским показаниям проводится лабораторное обследование на новый коронавирус. Всего было обследованы 1,103 тыс. человек.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 93 случая инфицирования.

В новость были внесены изменения (15:19 мск) - добавлена информация от Роспотребнадзора в четвертом абзаце.

Теги
РоссияКрасноярский крайРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Босния и Герцеговина объявила режим ЧС из-за коронавируса
Минздравом объявлено о создании дополнительных пунктов осмотра прибывающих в страну
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС