У жителя Красноярского края подтвердили коронавирус

"По состоянию на 17.03.2020 года зарегистрирован один случай коронавирусной инфекции у жителя города Красноярска. Состояние удовлетворительное, [он] находится в полной изоляции и не представляет опасности для наших жителей. Определен круг лиц, с которыми он контактировал", - сообщили в ведомстве.

КРАСНОЯРСК, 17 марта. /ТАСС/. Коронавирус нового типа подтвержден у жителя Красноярского края, который недавно вернулся из Австрии, сообщило во вторник Министерство здравоохранения региона.

В понедельник заместитель председателя правительства края Алексей Подкорытов сообщил журналистам, что у вернувшегося из Австрии мужчины предварительно выявлена коронавирусная инфекция. Он был помещен в изолированный бокс в больнице, для окончательного подтверждения диагноза его анализы были направлены в лабораторию в Новосибирск.

По данным регионального управления Росприроднадзора, сейчас в крае под медицинским наблюдением на дому находятся 374 человека. За всеми лицами, прибывшими с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, по медицинским показаниям проводится лабораторное обследование на новый коронавирус. Всего было обследованы 1,103 тыс. человек.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 93 случая инфицирования.

В новость были внесены изменения (15:19 мск) - добавлена информация от Роспотребнадзора в четвертом абзаце.