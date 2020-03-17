Скорая помощь от инвестора. Самара получит 67 новых медицинских автомобилей

Самара вошла в пилотный проект по обновлению техники станции скорой помощи и передачи на аутсорсинг услуг по обслуживанию автомобилей. Проект инициирован АНО "Агентство инвестиций в социальную сферу" совместно с Ростехом.

"Самара стала одним из первых пилотных городов в России, в которых внедрена модель обновления и обслуживания техники станции скорой помощи. Решается три основные задачи — одномоментное обновление автопарка, избавление главного врача от непрофильных транспортных функций, улучшение качества обслуживания. В дальнейшем такая модель будет тиражироваться на другие регионы", — рассказал ТАСС исполнительный директор АНО "Агентство инвестиций в социальную сферу" Илья Ковалев.

Помощь инвестора

Проект предполагает обновление автопарка машин скорой помощи. При этом непрофильные функции по содержанию автопарка будут переданы на аутсорсинг. Речь идет о ремонте и техническом обслуживании автомобилей. Ожидается, что внедрение проекта также снизит коррупционные риски как при закупке автомобилей, так и при расходах на их содержание.

Специалисты АНО "Агентство инвестиций в социальную сферу" и Ростеха проанализировали ситуацию в регионах и выяснили, что больше половины автомобилей скорой помощи находятся в ненадлежащем состоянии. В стране насчитывается порядка 20 тыс. машин, что больше норматива, предполагающего наличие одного автомобиля на 10 тыс. человек. Это объясняется тем, что в регионах имеются отдаленные населенные пункты, для поездок в которые не хватает машин, предусмотренных нормативом.

В то же время аудит показал, что на данный момент более 13 тыс. машин изношены полностью, их возраст составляет более пяти лет.

Как отметил Ковалев, есть несколько механизмов обновления техники. Первый предполагает, что автомобили обновляются единовременно из средств федерального бюджета, что и было сделано в стране в 2007 году. После этого техника регионами самостоятельно не обновлялась, что привело к ее сильному износу. Национальные проекты, которые сейчас реализуются, обновления техники не предполагают.

Второй механизм предполагает, что регионы самостоятельно, на свои средства обновляют технику. В Самаре, в частности, для этого требуется более 1 млрд рублей. По словам Ковалева, такие затраты способны нести далеко не все регионы, поэтому данный механизм, по его мнению, работать не может.

В результате был выбран третий вариант, когда техника единовременно обновляется при участии частного инвестора.

Новые машины уже в мае

В Самаре был проведен конкурс на оказание транспортных услуг для городской станции скорой медицинской помощи. Победителем стало ООО "РТ — Скорая помощь", дочерняя компания Ростеха. Цена контракта составляет 937,9 млн рублей, эти средства организация получит в течение трех лет.

При этом, как отметил Ковалев, в соответствии с контрактом город единовременно уже в мае получит 67 автомобилей, которые сразу же выйдут на линию. Водители автомобилей перейдут на работу в ООО "РТ — Скорая помощь" с сохранением всех социальных гарантий.

Дочерняя компания Ростеха предоставит автомобили и полностью займется их обслуживанием, сняв эти обязанности с главного врача станции. Таким образом, он будет больше сосредоточен на лечении, а новая машина сможет беспроблемно доезжать до пациентов. "Как следствие, улучшится качество услуги, уменьшится количество смертей, что позволит выполнить стратегическую задачу, поставленную президентом по увеличению продолжительности жизни", — добавил собеседник агентства.

Вячеслав Сорокин