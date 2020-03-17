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Распространение коронавируса нового типа

Президент Филиппин объявил режим ЧП на территории всей страны из-за коронавируса

В стране подтверждено 187 случаев инфицирования

ТАСС, 17 марта. Филиппинский лидер Родриго Дутерте объявил о введении режима чрезвычайного положения (ЧП) на территории страны на фоне пандемии коронавируса нового типа. Об этом во вторник сообщает телеканал CNN Philippines со ссылкой на распоряжение президента, подписанное 16 марта.

В нем, в частности, содержится призыв ко всем государственным службам и вооруженным силам быть готовыми к "принятию необходимых мер для борьбы с коронавирусом и обеспечению порядка в районах распространения инфекции".

В связи с ростом числа заразившихся коронавирусом 12 марта Дутерте распорядился о фактическом введении карантина в столичном регионе страны (Метро-Манила). В частности, приостановлено любое транспортное сообщение между агломерацией и остальными регионами с 15 марта по 14 апреля. Также в регионе уровень эпидемиологической опасности повышен до красного. В связи с этим была продлена отмена занятий в образовательных учреждениях Манилы до 12 апреля.

Согласно последним данным Минздрава Филиппин, в стране подтверждено 187 случаев инфицирования новым коронавирусом, четыре человека вылечились, 12 умерли.

Теги
ФилиппиныРаспространение коронавируса нового типа
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