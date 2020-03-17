В Пензе подтвердили первый случай заражения коронавирусом

ТАСС, 17 марта. Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Пензе, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе губернатора Пензенской области.

"Официально диагноз коронавирус у госпитализированного в Пензе ранее пациента подтвержден. Лечение идет по протоколу, динамика положительная", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Пензе с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину. При этом она не выезжала за пределы страны. У членов ее семьи заражение коронавирусом не подтвердилось.

По данным сайта областного правительства, постановлением губернатора Ивана Белозерцева в регионе с понедельника ввели режим повышенной готовности. Школьников с 17 марта отправили на досрочные каникулы до 1 апреля. Также с 16 марта по 15 апреля в регионе запретили проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 93 случая инфицирования.

В новость внесены изменения (15:16 мск) - добавлены подробности после второго абзаца.