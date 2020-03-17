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Распространение коронавируса нового типа

Мероприятия к 75-й годовщине штурма Кенигсберга, предварительно, перенесли на май

Речь идет о масштабной молодежной патриотической акции "Пост номер 1", а также реконструкции одного из эпизодов штурма города и большом концерте на площади Победы

КАЛИНИНГРАД, 17 марта. /ТАСС/. Массовые мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине штурма Кенигсберга советскими войсками в начале апреля 1945 года, перенесены на более поздние сроки из-за коронавируса. Об этом сообщили во вторник на оперативном совещании в администрации Калининграда, рассказали ТАСС в пресс-службе.

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Штурм города-крепости Кенисберга советскими войсками в ходе Восточно-прусской операции начался 6 апреля 1945 года. А уже 9 апреля после массированной бомбардировки и наступательных боев 11-й гвардейской армии немецкий гарнизон капитулировал. 10 апреля на башню Дер Дона (Der Dona) в центре города было водружено Знамя победы. Завершение штурма Кенигсберга (ныне Калининград) было отмечено салютом в Москве.

"Массовые мероприятия, посвященные штурму Кенигсберга, переносятся на более поздние сроки, пока планируется их проведение в мае", - сказала руководитель пресс-службы горадминистрации Инна Вербицкая.

Она уточнила, что речь идет, в частности, о масштабной молодежной патриотической акции "Пост номер 1", реконструкции одного из эпизодов боя в ходе штурма Кенигсберга на территории бывшего форта номер 11 "Денхофф", организаторы которого планировали привлечь несколько тысяч жителей и гостей города, а также большом концерте на главной площади города - площади Победы. При этом не отменяется церемония возложения цветов и венков к главному воинскому мемориалу - памятнику 1200 героям гвардейцам, в которой участвуют около 200 человек, закладка Аллеи Славы и несколько других торжественно-памятных мероприятий, где задействовано небольшое число людей, сказала представитель городской администрации.

Как сообщалось, в связи с угрозой распространения нового коронавируса с 17 марта в Калининградской области введен режим повышенной готовности. До 30 апреля отменяются массовые, деловые, культурные и развлекательные мероприятия, где количество участников превышает в помещении 300 человек, на открытом воздухе - 600 человек. С 16 марта введено свободное посещение государственных и муниципальных детских садов, школ, школ-интернатов. Также всем гражданам, вернувшимся из-за границы в течение последних 14 дней, необходимо обратиться на горячую линию по номеру 112, назвать страну, из которой они прибыли, и сообщить, имеются ли у них признаки заболевания. В области выявлены трое заразившихся новым коронавирусом.

 

Теги
РоссияКалининградская областьРаспространение коронавируса нового типа
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