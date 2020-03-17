Мишустин доложил Путину о бесплатном приложении для консультаций с медиками

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин доложил во вторник президенту России Владимиру Путину о возможности скачать бесплатное приложение для консультаций с медиками.

"Договорились со Сбербанком, что с понедельника смогут все желающие бесплатно скачать приложение, которое позволит в том числе пожилым людям, в первую очередь, бесплатно воспользоваться консультацией врача. Причем Сбербанк оплатит эти консультации, и доктора будут общаться, говорить. Это терапевты, профессионалы, которые будут доступны", - сказал Мишустин во время посещения вместе с президентом информационного центра по мониторингу ситуации с распространением коронавируса.

После этого президенту продемонстрировали пробный вызов врача.