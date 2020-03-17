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В Госдуме показали фильм о Валентине Терешковой

Глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов отметил, что Терешкова является "символом космического прорыва и смелости"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Фильм о биографии Валентины Терешковой показали в ходе пленарного заседания Госдумы во вторник, он повествует об основных достижениях и заслугах Терешковой в качестве космонавта, общественного и политического деятеля.

"Символом космического прорыва, смелости является первая в истории планеты Земля женщина-космонавт Валентина Терешкова, которой мы всегда будем гордиться", - сказал глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов перед показом.

Лидер думских единороссов также поблагодарил парламентариев за защиту Терешковой от нападок. "Я хочу поблагодарить всех депутатов Госдумы, которые в последние дни на своих страницах в социальных сетях и использовали другие возможности для того, чтобы защитить Валентину Владимировну от нападок", - обратился Неверов к коллегам.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нападки из-за рубежа на Терешкову, связанные с ее поправкой о праве действующего президента переизбираться на новый срок, являются нападками на Россию в целом.

Соответствующую поправку она предложила 10 марта при рассмотрении законопроекта об изменениях в конституции во втором чтении. Глава государства поддержал инициативу депутата, поправка была одобрена нижней палатой. 16 марта Конституционный суд (КС) РФ пояснил, что предложенная Терешковой норма соответствует основному закону и не противоречит постановлению КС от 1998 года.

Теги
РоссияТерешкова, Валентина Владимировна
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