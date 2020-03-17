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В подведомственные Минкультуры кинотеатры, театры и цирки будут пускать только в масках

Ведомство также требует от подведомственных учреждений отказаться от приема иностранных туристов, делегаций и от проведения международных мероприятий
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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Допуск в подведомственные Министерству культуры РФ учреждения культуры - кинотеатры, музеи, театры, цирки и филармонии - будет осуществляться только для посетителей в медицинских масках. Также федеральное ведомство требует от подведомственных учреждений отказаться от приема иностранных туристов, делегаций и международных мероприятий, говорится в приказе на сайте Минкультуры РФ.

"В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Российской Федерации приказываю <…> руководителям находящихся в ведении Минкультуры России музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, предусмотреть установление режима доступа посетителей в здания музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, исключительно в медицинских масках, принадлежащих посетителям", - говорится в приказе за подписью министра культуры РФ Ольги Любимовой.

Такие же меры должны принять в театрах, филармониях, цирках, "иных организациях исполнительских искусств, а также организациях, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов".

Также в Минкультуры РФ устанавливают в музеях запрет на посещение экспозиций и выставок туристскими группами и проведение групповых экскурсий, запрет на прием учреждениями культуры иностранных туристов и делегаций. В тексте приказа говорится, что при показе спектаклей, фильмов, организации концертов и иных мероприятий необходимо "руководствоваться установленным в соответствующем регионе предельным количеством зрителей". Вводится ограничение максимального количества посетителей - согласно документу, "единовременно в экспозиционных залах могут находиться не более трех человек на 10 кв. м".

Меры, предусмотренные приказом, обязательны для руководителей организаций и будут действовать до отдельного указания Минкультуры России об их отмене, подчеркивают в министерстве.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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