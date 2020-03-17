Италия вводит обязательный карантин для итальянцев, прибывающих из-за рубежа

РИМ, 17 марта. /ТАСС/. Все итальянцы, прибывающие из-за рубежа, будут помещаться в обязательный карантин. Об такой мере объявил во вторник министр иностранных дел Луиджи Ди Майо после совещания с министрами здравоохранения и транспорта, сообщает агентство ANSA.

"В пакете дополнительных мер будет предусмотрен обязательный карантин для всех итальянцев, которые в эти дни возвращаются из-за рубежа", - приводит агентство слова министра.

Ранее МИД Италии сообщал, что через каналы своего кризисного центра оказывает помощь итальянским гражданам по возвращению из-за границы в условиях отмены и сокращения авиасообщения со многими странами из-за пандемии коронавируса. В частности, итальянцам рекомендуется пользоваться маршрутами с пересадкой в странах, с которыми пока сохраняется авиасообщение, а также альтернативным транспортом (например, морским в случае с Испанией - прим. ТАСС).

Как указали в посольстве РФ в Италии, итальянские власти не препятствуют выезду иностранцев из страны, включая россиян, временно находящихся на Апеннинах. Диппредставительство обратилось ко всем остающимся в Италии россиянам с просьбой сообщить свои данные по специальному каналу электронной почты, открытому посольством. Для россиян, обладающих видом на жительство или гражданством Италии, могут возникать определенные затруднения при попытке покинуть территорию страны, однако дипломаты готовы оказывать им содействие. Ранее сообщалось, что посольство обратилось с просьбой к итальянским властям не препятствовать выезду российских граждан.

С начала пандемии в Италии заразились почти 28 тыс. человек, более 2 тыс. умерли. Наибольшее число инфицированных находятся в северной области Ломбардия, где 21 февраля была выявлена локальная вспышка заболевания. С 10 марта на территории всей страны действует карантин, запрещено передвижение людей без веских причин, закрыты все учебные учреждения, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны и бары, спортивные и развлекательные заведения, запрещен въезд туристов.