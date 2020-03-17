Мишустин: ситуация с коронавирусом в РФ намного благополучнее, чем у многих других стран

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавируса в России в настоящее время обстоит намного благополучнее, чем во многих других странах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В ходе осмотра информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом президенту РФ Владимиру Путину продемонстрировали работу сайта, на котором отражается вся последняя информация о пандемии в мире и России.

"Для удобства с "Яндексом" создана карта, где все можно смотреть, включая Россию, то есть просто подойти и посмотреть - сколько, что. Многих это беспокоит. У нас пока ситуация, скажем, намного благополучнее, чем у многих стран, мы ни в какой не в десятке", - рассказал Мишустин президенту.

На сайте размещаются оперативные данные по развитию ситуации с коронавирусом в мире, в том числе по заболеваемости и выздоровлению. Мишустин рассказал, что на сайте есть раздел, в котором размещена информация о топ-10 стран с неблагоприятным развитием ситуации.

"В Китае видно, что замедлился темп, это суточный темп прироста, то есть умерших всего 0,53%. Соответственно, растет на 19% Италия, Иран, Испания - плюс 17%, Германия - 30%, США - 23%", - сказал премьер-министр.

"Южная Корея - ноль", - обратил внимание президент РФ.