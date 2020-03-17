Больница на Хайнане пожертвовала Ирану партию медицинской спецодежды и средств защиты

ХАЙКОУ /Китай/, 17 марта. /ТАСС/. Одна из больниц южной китайской провинции Хайнань пожертвовала Ирану партию защитных медицинских костюмов и специальных средств защиты для лица, чтобы поддержать усилия этой страны в борьбе с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван".

В условиях сложной ситуации с коронавирусом в Иране 2-я больница при Хайнаньском медицинском университете собрала и предоставила Ирану в общей сложности 500 защитных костюмов и 1,5 тыс. специализированных медицинских средств защиты для лица. Партия этих средств защиты для медработников была доставлена в генеральное консульство Ирана в китайском городе Гуанчжоу (южная провинция Гуандун) 14 марта.

Директор больницы Ван И, слова которого приводит информационный ресурс, выразил надежду на то, что переданные средства защиты помогут иранцам в борьбе с новым коронавирусом.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли.

В провинции Хайнань за все время вспышки нового коронавируса было официально подтверждено 168 случаев инфицирования, шесть из них закончились летальным исходом. В настоящее время на острове остался лишь один заболевший, который проходит лечение в одном из медицинских учреждений.