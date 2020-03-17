Правительство утвердило коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Правительство России утвердило коэффициент индексации пенсий с 1 апреля 2020 года в размере 1,061. Соответствующее постановление кабмина размещено во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"В соответствии со статьей 25 федерального закона "О государственно пенсионном обеспечении в Российской Федерации" правительство Российской Федерации постановляет: утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 г. социальных пенсий в размере 1,061", - говорится в документе, подписанном председателем правительства Михаилом Мишустиным.