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Правительство утвердило коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

Его размер 1,061
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Правительство России утвердило коэффициент индексации пенсий с 1 апреля 2020 года в размере 1,061. Соответствующее постановление кабмина размещено во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"В соответствии со статьей 25 федерального закона "О государственно пенсионном обеспечении в Российской Федерации" правительство Российской Федерации постановляет: утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 г. социальных пенсий в размере 1,061", - говорится в документе, подписанном председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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