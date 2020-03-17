Путин 18-19 марта посетит Крым, где вручит госнаграды строителям Крымского моста

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посетит 18-19 марта с рабочей поездкой Крымский полуостров, где встретится с представителями общественности Республики Крым и Севастополя.

Как сообщила во вторник пресс-служба Кремля, глава государства также вручит государственные награды строителям Крымского моста и проведет встречи с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.

Президент России Владимир Путин ранее присвоил предпринимателю Аркадию Ротенбергу звание Героя труда РФ "за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста". Помимо Ротенберга, звания Героя труда удостоен монтажник одного из филиалов ПАО "Мостотрест" (компания была основным субподрядчиком строительства Крымского моста - прим. ТАСС) Николай Зайков. Тем же указом ряд сотрудников "Мостотреста", "Стройгазмонтажа" и других организаций, принимавших участие в строительстве моста, награжден орденами и медалями, некоторым присвоено почетное звание "Заслуженный строитель РФ".

Крымский мост - самый большой в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Мост необходим для бесперебойного транспортного сообщения между Крымом и другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железной дорог. Автомобильная часть моста была введена в эксплуатацию в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось осенью того же года. Строительство железнодорожной части завершилось 18 декабря 2019 года. Движение грузовых поездов по мосту планируется открыть в июле 2020 года.