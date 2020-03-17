Босния и Герцеговина объявила режим ЧС из-за коронавируса

БЕЛГРАД, 17 марта. /ТАСС/. Правительство Боснии и Герцеговины объявило режим чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом. Об этом сообщил во вторник журналистам премьер Зоран Тегелтия.

"На экстренном заседании правительства принято решение объявить режим чрезвычайной ситуации. Прошу граждан выполнять предписания врачей. Запретительными мерами на границах мы воспрепятствуем въезду новых зараженных", - заявил он. В то же время страна отказалась от полного закрытия границ, отметил премьер.

В комплекс принятых властями мер входит создание Минздравом дополнительных пунктов осмотра прибывающих в страну, а также подготовка больничных мест.

Ранее один из энтитетов Боснии и Герцеговины - Республика Сербская заявила о введении чрезвычайного положения из-за коронавируса. До этого второй энтитет Боснии и Герцеговины - Федерация Боснии и Герцеговины - объявил режим бедствия.

Число случаев заражения в Боснии и Герцеговине в понедельник возросло до 23. Вирус также выявлен в ряде балканских стран, включая Сербию, Северную Македонию, Хорватию и Словению. Единственной страной, где до сих пор официально не зафиксирован ни один случай вируса на Балканах и в Европе, остается Черногория. Ранее чрезвычайное положение ввела соседняя Сербия.