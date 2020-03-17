Хадж может оказаться под вопросом из-за пандемии

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Пандемия нового коронавируса может привести к пересмотру гражданами России, исповедующими исламскую религию, планов совершить паломничество к святым местам в Саудовской Аравии. Мусульманское духовенство в ряде регионов уже рекомендует верующим перенести хадж на более благоприятный период, а хадж-операторы фиксируют первые - пока единичные - случаи отказов от ранее забронированных туров. Туроператоры тем не менее надеются, что кампания хаджа 2020 года все же состоится и готовятся вести с паломниками работу по мерам профилактики, сообщили ТАСС представители туриндустрии и муфтиятов.

Власти Саудовской Аравии в начале марта ввели ограничения для паломников, прибывающих на умру - так называемый малый хадж, который, в отличие от большого хаджа, можно совершить в любое время года. На санитарную обработку и дезинфекцию закрывалась мечеть аль-Харам в Мекке, где расположена главная святыня мусульман Кааба.

Хадж - один из столпов Ислама. Каждый правоверный мусульманин, достигший совершеннолетия, хотя бы раз в жизни должен совершить паломничество в Мекку и Медину.

Большой хадж в 2020 году начинается 29 июля, для участия в нем России выделена квота на 25 тыс. мест.

Единичные случаи

По данным туроператоров, занимающихся организацией хаджа, подготовка к нему в целом ведется как в прежние годы. "[Однако] люди более насторожены, спрашивают, будет ли хадж из-за распространения коронавируса. Некоторые паломники - это единицы - отказались ехать, забрали документы", - рассказал руководитель отдела хаджа по Башкирии при Центральном духовном управлении мусульман (ЦДУМ) России Айрат Ялалтдинов.

Перенести паломничество на более поздний срок верующим советуют некоторые муфтияты, в частности в Адыгее и на Кубани. "Власти Саудовской Аравии сделали заявление, что закрывают на неопределенное время малое паломничество. Духовное управление мусульман Адыгеи и Кубани разделяет данное решение и советует мусульманам воздержаться от паломничества пока ситуация в мире не нормализуется", - сообщил заместитель муфтия Духовного управления мусульман (ДУМ) Адыгеи и Краснодарского края Ибрагим Шхалахов.

Гендиректор дагестанского хадж-оператора "Марва-Тур" Булат Курбанов отметил, что квота на хадж для Дагестана на текущий год составляет 10 тыс. мест, и пока информации о возможности ее сокращения к нему не поступало. По его словам, в Саудовской Аравии продолжают действовать ограничения на малый хадж, из-за чего был отменен авиарейс из Махачкалы в Джидду, запланированный на 21 марта. Следующий рейс планируется на 4 апреля, решение по нему будет принято в зависимости от обстановки.

Курбанов также рассказал, что со всеми отправляющимися в хадж в обязательном порядке будет вестись разъяснительная работа. "За два месяца до хаджа все гиды, руководители групп организуют встречи с паломниками, идет практическая часть подготовки к хаджу - там будут все рекомендации, в том числе по мерам безопасности, вопросам гигиены и так далее", - добавил он.

Паломников из Татарстана, где бронирование туров ведется в обычном режиме, в поездке будут сопровождать медики, сообщил представитель хадж-оператора в регионе "ДУМ РТ Хадж". "У нас каждый год принимаются меры [безопасности]. <...> В прошлом году, к примеру, было 20 врачей, в том числе инфекционисты", - добавил он.

По данным ДУМ Татарстана, в 2020 году квота для региона сохранилась на уровне 2019 года и составляет 1800 мест.

Не отмечают падения спроса на хадж-туры в Крыму, откуда, согласно квоте, к священным местам смогут отправиться 600 паломников, сообщил руководитель официального крымского хадж-оператора "АВН-Тур" Артур Решитов.

В республиках Северного Кавказа рекомендаций отказаться от хаджа давать пока не планируют, рассказал председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев. "Все, кто захочет поехать - поедет. Конечно, если не закончится [распространение коронавируса]: тогда, возможно, саудовская сторона закроет [доступ], тогда не поедем", - сказал Бердиев. Он добавил, что из регионов Северного Кавказа в хадж ежегодно отправляются около 80% российских паломников.

По словам зампредседателя ДУМ Кабардино-Балкарии (КБР) Хызыра Мисирова, в этом году в республике ожидают роста числа паломников по сравнению с прошлыми годами, когда квота для КБР составляла 390 мест. "В прошлом году, по общему итогу, квоту мы даже перебрали, в этом году ожидаем увеличения", - сказал он.

О пандемии

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания, произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 130 стран и признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрировано более 90 случаев инфицирования.