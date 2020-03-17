В Нижегородской области выявили новый случай заражения коронавирусом

ТАСС, 17 марта. Новый случай заражения коронавирусом выявили в Нижегородской области: положительный результат дали анализы женщины, которая вернулась из Германии. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона во вторник.

"Семнадцатого марта 2020 года стало известно, что в Нижегородской области выявлен второй случай заболевания коронавирусом. Как сообщил замгубернатора Давид Мелик-Гусейнов, положительный результат дали анализы нижегородки, которая вернулась из Германии", - сказано в сообщении.