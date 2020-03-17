{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Нижегородской области выявили новый случай заражения коронавирусом

Заболевшая прибыла из Германии
На эту тему
Какие дополнительные меры вводит Россия в целях нераспространения коронавируса

ТАСС, 17 марта. Новый случай заражения коронавирусом выявили в Нижегородской области: положительный результат дали анализы женщины, которая вернулась из Германии. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона во вторник.

"Семнадцатого марта 2020 года стало известно, что в Нижегородской области выявлен второй случай заболевания коронавирусом. Как сообщил замгубернатора Давид Мелик-Гусейнов, положительный результат дали анализы нижегородки, которая вернулась из Германии", - сказано в сообщении.

Теги
РоссияНижегородская областьРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Въезд в столицу Казахстана в рамках режима карантина будет ограничен
Власти обеспечат коридор для доставки продовольствия
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС