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Распространение коронавируса нового типа

Путин: нужно сделать все для защиты волонтеров, которые помогают людям с коронавирусом

Квалифицированная помощь волонтеров абсолютно необходима и в высшей степени востребована, считает президент

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Необходимо сделать все для защиты волонтеров, которые помогают людям, зараженным коронавирусом, квалифицированная помощь таких специалистов крайне востребована. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, где он пообщался с волонтерами.

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Они рассказали, что сейчас работают над оказанием помощи пожилым людям, которые находятся на карантине из-за коронавируса. По словам волонтеров, в ближайшее время начнет работу горячая линия по приему сообщений от пожилых людей, которым требуется помощь; в регионах будут с этой целью открыты кол-центры, будут созданы волонтерские штабы. Президенту рассказали, что многие волонтеры, которые занимались с населением по вопросу конституции, выразили желание помочь и в ситуации с коронавирусом. "Мы будем помогать в покупке лекарств, продуктов первой необходимости, будем доставлять их", - рассказали они президенту, отметив, что отдельно будет уделено внимание безопасности самих волонтеров.

Президент на это заметил, что деятельность волонтеров очень важна. Он поинтересовался, являются ли волонтеры-медики врачами, которые помимо основной работы занимаются помощью. Путину ответили, что это и студенты, и врачи.

"Вы правильно сказали, нужно обязательно обеспечить, сделать все, чтобы обеспечить безопасность волонтеров. Снабдить их соответствующими защитными средствами, но и то направление, о котором вы сказали, чрезвычайно важно", - сказал Путин. Он отметил, что вирус поражает людей старшего поколения. "Последствия для них, во всяком случае, тяжелые чаще, чем для других возрастных категорий. У нас, слава богу, пока нет такого масштаба, как в некоторых других странах. У нас 93 или 96 выявлено зараженных, а в других странах счет идет на тысячи", - сказал российский лидер, отметив необходимость упреждающей работы.

"В этой связи работа с людьми старшего поколения крайне важна. Ведь у кого-то есть возможность воспользоваться услугами близких людей, родственников, знакомых. А у кого-то такой возможности нет. Здесь, конечно, квалифицированная помощь волонтеров абсолютно необходима и в высшей степени востребована", - заключил глава государства.

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