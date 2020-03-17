Минкультуры приказало закрыть музеи в выходные и праздничные дни из-за коронавируса

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Подведомственные Минкультуры музеи и выставки будут закрыты в выходные и официальные праздничные дни в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующий приказ за подписью главы министерства Ольги Любимовой опубликован во вторник на сайте Минкультуры.

"В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ приказываю… руководителям находящихся в ведении Минкультуры России музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, предусмотреть прекращение функционирования… для посетителей в субботу и воскресенье, а также в официальные праздничные дни, сокращение часов работы музеев", - говорится в приказе от 16 марта 2020 года.

Также музеям нужно следить, чтобы посетители были в медицинских масках, и не выдавать им аудиогиды. Запрещается посещение экспозиций и выставок туристскими группами и проведение групповых экскурсий, а также допуск иностранных граждан. Максимальное количество посетителей не должно составлять более трех человек на 10 кв. м.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 93 случая инфицирования.