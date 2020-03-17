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Распространение коронавируса нового типа

Армения запретила въезд в страну гражданам 16 стран из-за коронавируса

Ранее правительство приняло решение с 16 марта по 14 апреля ввести в стране чрезвычайное положение

ЕРЕВАН, 17 марта. /ТАСС/. Комендант чрезвычайного положения Армении, вице-премьер Тигран Авинян принял решение запретить въезд в страну гражданам 16 стран, где в наибольшей степени распространен новый тип коронавируса. Об этом во вторник сообщают из пресс-службы кабмина.

"Исходя из эпидемиологической ситуации нового типа коронавируса, я принял решение запретить въезд в страну гражданам 16 стран", - цитирует слова вице-премьера пресс-служба правительства.

Согласно сообщению правительства, власти Армении закрыли въезд в страну гражданам Китая, Ирана, Южной Кореи, Японии, Италии, Испании, Франции, Германии, Швейцарии, Дании, Австрии, Бельгии, Норвегии, Швеции, Нидерландов и Великобритании.

"Те граждане Армении, которые возвращаются родину из этих стран, должны пройти 14-дневный карантин", - отмечается в решении Авиняна.

Правительство Армении в понедельник в ходе экстренного заседания приняло решение с 16 марта по 14 апреля ввести в стране чрезвычайное положение из-за угрозы распространения коронавируса.

В настоящий момент в Армении выявлены 64 случаев заражения новым коронавирусом, более 400 граждан находятся в карантине.

Теги
АрменияРаспространение коронавируса нового типа
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