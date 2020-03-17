Дума просит включить Жукова в состав координационного совета по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Госдума направит обращение к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой включить первого вице-спикера нижней палаты Александра Жукова в состав координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

"Давайте мы, наверное, так и поступим, обратимся к председателю правительства с просьбой, чтобы первый заместитель председателя Госдумы Александр Дмитриевич Жуков был включен в состав координационного совета с тем, чтобы формализовать то, что в принципе у нас уже работает", - сказал председатель Думы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания во вторник.

Политик отметил, что руководство палаты находится в постоянном контакте с Мишустиным, который возглавляет координационный совет, а также с председателем федерального оперативного штаба Татьяной Голиковой. "Решение, которое мы вам предлагаем для рассмотрения, предварительно проработано и с премьером, и с руководителем штаба", - обратился он к парламентариям.

Координационный совет по борьбе с распространением коронавируса был создан 14 марта. В него вошли члены оперативного штаба по предупреждению и борьбе с инфекцией, комиссии по устойчивости экономической ситуации в стране, а также руководители регионов.