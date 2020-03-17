Въезд в столицу Казахстана в рамках режима карантина будет ограничен

НУР-СУЛТАН, 17 марта. /ТАСС/. Власти казахстанской столицы в рамках вводимого с 19 марта режима карантина ограничат въезд в город и выезд из него. Об этом сообщил во вторник Алтай Кульгинов - глава администрации Нур-Султана, где проживает свыше миллиона человек.

"В целях безопасности наших граждан дополнительно будет усилен контроль и введены ограничения. Например, запрещено движение междугородных автобусов. На въездах и выездах с территории столицы вводится ограничение для всех видов транспорта. Для выявления лиц на этих территориях с подозрением на коронавирусную инфекцию и зараженных лиц будут установлены дополнительные мобильные пункты. Зеленый коридор будет обеспечен для предпринимателей, которые поставляют продовольствие, работников коммунальных служб и других сотрудников, которые обеспечивают жизнедеятельность нашей столицы", - сказал он.

По его словам, на время карантина также будет приостановлена работа всех детских садов и кружков. "Для безопасности наших детей государственные и частные детские сады и все детские кружки с завтрашнего дня будут закрыты", - пояснил мэр.

15 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении режима чрезвычайного положения в республике с 16 марта по 15 апреля в связи с распространением коронавируса. Кроме того, с 19 марта вводится режим карантина в городах Нур-Султане и Алма-Ате.

В Казахстане о первом случае заражения коронавирусом объявили 13 марта. Из 32 заразившихся 15 человек находятся в инфекционных стационарах в Алма-Ате и 17 - в Нур-Султане.