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Распространение коронавируса нового типа
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Первый случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Свердловской области

По данным главы региона Евгения Куйвашева, заболела девушка, которая прилетела из Италии
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© Евгений Софийчук/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Свердловской области. Заболела девушка, прилетевшая из Италии, сообщил во вторник на своей официальной странице в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.

"На данный момент подтвержден лишь один случай заражения. Заболела девушка, которая прилетела из Италии. Ей оказывается вся необходимая помощь, а люди, которые с ней контактировали, отправлены на карантин", - написал Куйвашев.

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Губернатор добавил, что в регионе есть около 500 тыс. медицинских масок, в аптеках создан двухмесячный запас противовирусных препаратов. "На заседании [рабочей группы Госсовета по борьбе с распространением коронавируса] также было объявлено, что в регионы России будут направлены наборы продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости. Поэтому нужды бежать в магазин и закупаться гречкой и консервами у вас нет", - отметил глава региона.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 93 случая инфицирования.

В новость были внесены изменения (15:56 мск) - добавлены подробности в третий абзац.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская областьРаспространение коронавируса нового типа
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