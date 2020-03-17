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Распространение коронавируса нового типа

Две трети вузов перешли на дистанционное обучение

Минобрнауки рекомендовало вузам с 16 марта перейти на такую форму обучение в целях профилактики коронавируса
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Описание
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Среди подведомственных Минобрнауки РФ вузов 65% уже приняли решение о переводе студентов на дистанционное обучение, сообщил во вторник журналистам глава министерства Валерий Фальков.

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Минобрнауки РФ рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса. Руководителям научных и образовательных организаций поручено взять на особый контроль реализацию санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая организацию замеров температуры на входе в учреждения. Также во вторник министерство в связи с ситуацией с коронавирусом создало ситуационный центр и открыло горячую линию.

"Сейчас идет апробация [дистанционной формы обучения], потому что такого ранее никогда не было, как вы понимаете. 65% подведомственных Минобрнауки вузов на данный момент приняли решение о переходе на дистанционный формат обучения. Ясно, что не везде это проходит безболезненно, ясно, что есть определенные сложности, но создана рабочая группа, и в ежедневном режиме мы вырабатываем методические рекомендации, чтобы быстрее наладить нормальную полноценную работу", - сказал Фальков.

В частности, по его словам, вчера была размещена информация о первых онлайн-курсах, их 663. "Но в ближайшее время мы ставим себе задачу удвоить это количество", - отметил министр, добавив, что все ведущие университеты уже приняли решение открыть бесплатно для всех студентов российских вузов свои наработки, онлайн-курсы, которые у них стояли в планах использования.

Фальков отметил, что министерство готовится к тому, что ситуация будет продолжаться достаточно долгий период, поэтому начата работа по оценке информационно-технического оснащения вузов. "Важно в этих условиях посмотреть, во-первых, в каком состоянии находится информационная структура в вузах, и максимально быстро оказать содействие. Такая работа уже идет. Второе - в каком состоянии находятся электронные библиотечные ресурсы. И третье - где вузам необходима поддержка. Мы понимаем, что возможности, заделы, стартовые возможности у всех вузов разные", - пояснил министр.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 93 случая инфицирования.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типаФальков, Валерий Николаевич
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