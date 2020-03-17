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Распространение коронавируса нового типа

Греф призвал как можно меньше пользоваться наличными деньгами из-за коронавируса

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф призывает как можно меньше пользоваться наличными деньгами в связи с распространением коронавируса. Об этом он заявил на пресс-конференции.

"Большую опасность для распространения коронавируса имеет использование наличных бумажных денег, китайский опыт это показал. Поэтому наши многолетние усилия в России по развитию современных цифровых форм платежей, а также дистанционных сервисов позволяют сегодня любому жителю России практически полностью отказаться от использования наличных средств. <…> И я прошу стараться как можно меньше пользоваться наличными в этот период времени", - сказал Греф.

Теги
РоссияГреф, Герман ОскаровичРаспространение коронавируса нового типа
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