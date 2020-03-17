Фонд Bloomberg Philanthropies выделит $40 млн на борьбу с коронавирусом

ТАСС, 17 марта. Благотворительный фонд Bloomberg Philanthropies намерен направить $40 млн для помощи странам с низким и средним уровнем дохода в борьбе с распространением коронавируса. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте фонда.

"Новая глобальная инициатива, объем финансирования которой составит $40 млн, будет направлена на немедленную помощь по предотвращению и замедлению распространения эпидемии нового коронавируса в странах с низким и средним уровнем дохода. Bloomberg Philanthropies будет сотрудничать в ее реализации с международной здравоохранительной организацией Vital Strategies и Всемирной организацией здравоохранения", - отмечается в сообщении.

Список стран, которые получат помощь от Bloomberg Philanthropies, не уточняется. Деньги будут направлены на подготовку команд быстрого реагирования, которые будут выявлять случаи заражения, обучение медиков, обеспечение лабораторий средствами для диагностики заболевания.

В рамках другой своей инициативы по борьбе с коронавирусом, осуществляемой в США, фонд намерен 19 марта провести первую конференцию с мэрами американских городов в виртуальном формате. Данная программа предусматривает, прежде всего, изучение опыта американских мегаполисов в борьбе с коронавирусом и обмен приобретенными знаниями.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. По информации Университета Джонса Гопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев инфицирования коронавирусом увеличилось в США до 4,5 тыс., умерли по меньшей мере 85 человек.