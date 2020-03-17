Греф выступает за легализацию доставки лекарств и алкоголя на фоне коронавируса

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф выступает за легализацию доставки на дом безрецептурных лекарств и алкоголя на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом он заявил на пресс-конференции.

"Мы разрабатываем специальную линейку банковских и небанковских сервисов, о появлении которых будем информировать дополнительно наших клиентов. Особый фокус - на развитие дистанционных сервисов. Мы сейчас работаем с правительством и Госдумой с тем, чтобы легализовать продажу лекарств и алкоголя через интернет, потому что для больных людей это, конечно, лекарства, для тех, кто в самоизоляции - алкоголь", - сказал Греф.

Он также выразил надежду, что такие меры будут введены в ближайшее время. "Сбербанк в том числе поддержит сервисы дистанционной торговли через компании, которые входят в нашу экосистему", - добавил Греф.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 93 случая инфицирования.