"Яндекс" запустит специальную платформу для дистанционного обучения

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. "Яндекс" в ближайшее время построит платформу для полноценного дистанционного обучения, первоначальные инвестиции составят 200 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Платформа включает инструменты для проведения интерактивных видеотрансляций уроков удаленно и общения класса с учителем, а также видеоуроки от ведущих преподавателей по всем предметам. Сервис будет доступен по всей стране бесплатно уже в марте и будет интегрирован во все образовательные продукты "Яндекса". На первом этапе "Яндекс" инвестирует в создание платформы более 200 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первая версия решения будет запущена в Москве совместно с правительством столицы и Центром педагогического мастерства.

"30 марта в "Яндекс.Учебнике", которым пользуются учителя из более 22 тыс. школ в России, появятся новые инструменты для полностью удаленного ведения уроков. Ими сможет воспользоваться любой учитель по любому предмету. Преподаватели смогут проводить интерактивные видеотрансляции, проверять домашние задания и получать обратную связь от учеников при помощи чатов и голосовых сообщений. Для этого учителю нужно только зарегистрироваться в "Яндекс.Учебнике", - пояснили в компании.

Для уроков по русскому языку и математике будет доступно не только удаленное ведение, но и весь остальной функционал и задания "Яндекс.Учебника". Для учителей проект "Я Учитель" подготовит серию обучающих курсов и практических рекомендаций по организации обучения в дистанционном формате.

Трансляции уроков школьной программы

"С 1 апреля совместно с Центром педагогического мастерства запустится полноценная онлайн-школа для 5-11 классов, которая будет доступна всем школьникам страны в "Яндекс.Эфире" и "Яндекс.Репетиторе". Сетку занятий и преподавательский состав формируют эксперты в области разработки материалов ЕГЭ/ОГЭ и ведущие преподаватели школ Москвы", - добавили там.

В сервисах будут доступны разделы с трансляциями и их записями по всем предметам учебной программы. Для младших классов по отдельным предметам также будут проводиться лекции. Для учеников девятых и одиннадцатых классов учителя - составители заданий ЕГЭ будут вести трансляции семинаров по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ с персональными рекомендациями и заданиями в "Яндекс.Репетиторе".

"В сложившейся ситуации мы хотим помочь родителям, учителям и ученикам, которые столкнулись с необходимостью перейти на дистанционное обучение. Наша главная задача - сохранить образовательный процесс максимально привычным и удобным для всех участников. Для этого в компании сформирована оперативная рабочая группа, разработка идет в ускоренном режиме. Мы ожидаем, что наши сервисы смогут помочь не менее 5 млн школьников продолжить учебу", - цитирует пресс-служба слова гендиректора "Яндекса" в РФ Елены Буниной.

Ранее "Яндекс" сообщил, что в течение 2020-2022 годов вложит в образовательные проекты более 5 млрд рублей.