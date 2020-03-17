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Распространение коронавируса нового типа
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Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 114 человек

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, из всех зараженных 104 случая - завозные
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России увеличилось за сутки на 21 и достигло 114. Об этом во вторник сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

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"В РФ на текущий момент зарегистрировано 114 заболевших в 26 регионах страны. Из них пять уже выздоровели и выписаны, 109 человек находятся в стационаре, у 106 из них заболевание проходит в легкой форме без каких-либо симптомов", - сказала она.

По словам Голиковой, 10 человек из 114 заразились при контакте с инфицированными на территории страны. "Хочу сказать, что из 114 случаев, которые мы зарегистрировали, 104 случая завозные, 10 случаев - контактные", - сказала Голикова.

Она уточнила, что инфекция не распространяется по стране, а заразившиеся коронавирусом при контакте с инфицированными людьми проживают с теми, кто прибыл из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу.

Поводов для паники из-за ситуации вокруг распространения новой коронавирусной инфекции в России нет. "По предварительным данным за истекший период 2020 года роста числа пневмоний и умерших от пневмонии не выявлено, в ряде субъектов идет снижение этих показателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что каких-либо поводов для паники нет. Все меры, которые сейчас принимаются нами, носят профилактический характер", - сказала Голикова.

Тест-системы

Необходимости всем гражданам РФ приходить тест на выявление коронавируса на данный момент нет. "Я хочу обратиться к нашим гражданам, что необходимости всем проводить тест на коронавирус на данный момент времени нет", - сказала Голикова.

"Сейчас у нас производится до 100 тыс. тест-систем в сутки, наработано почти 710 тыс. тест-систем, и в дальнейшем производство тест-систем будет наращиваться. <…> В регионы поставлено сейчас 427 тыс. тест-систем, еще 282 тыс. - это вчерашние и сегодняшние дни, когда регионы будут уже формулировать свои заявки", - сказала она.

Голикова также добавила, что в России будут появляться новые тест-системы, которые были зарегистрированы на территории страны.

Ранее Голикова сообщала, что дефицита тестов на выявление коронавируса в России нет, само тестирование будет бесплатным, однако проходить его всем гражданам страны не нужно. По ее словам, проверка должна распространяться прежде всего на граждан, вернувшихся из стран с неблагоприятной эпидситуацией, а также на тех, кто с ними контактировал.

Кроме того, 16 марта было принято решение о возможности расширения тестирования населения на новую коронавирусную инфекцию. По словам Голиковой, начиная с 17 марта, когда регионы представят свои предложения, будет проводиться обучение и получение согласия персонала соответствующих лабораторий, а "первые итоги такой расширенной работы" планируется подвести 23 марта.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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