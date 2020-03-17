Российские производители выпускают 1,5 млн масок в сутки

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Производители медицинских масок в России работают в круглосуточном режиме, выпуская 1,5 млн изделий в сутки. Их мощности планируется нарастить, сообщили ТАСС во вторник в Минпромторге РФ.

"Российские производители масок уже работают в круглосуточном режиме, производя по 1,5 млн масок в сутки. На этот объем удалось выйти за три недели, нарастив производство. Масками уже обеспечены поликлиники и стационары, сейчас предпринимаются меры по дальнейшему наращиванию производственных мощностей и координации логистики, чтобы бесперебойно доставлять эти маски и в аптечные сети", - сообщили в министерстве.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрировано 114 случаев, летальных среди них нет.