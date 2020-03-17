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Распространение коронавируса нового типа

"Интурист" предупредил о закрытии хамама и крытых бассейнов в отелях Турции

Республика пока не ограничивала въезд российских туристов и не находится в списке стран, по возвращении из которых в России положен 14-дневный карантин

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Турецкие отели в рамках противодействия распространению коронавируса временно закрывают места общего пользования. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте "Интуриста".

Турция пока не ограничивала въезд российских туристов и не находится в списке стран, по возвращении из которых в России положен 14-дневный карантин.

"Во всех отелях по распоряжению министерства культуры и туризма Республики Турции с 18 марта 2020 года временно закрыты места общего пользования до следующего распоряжения", - отмечается в сообщении.

В частности, закрыты крытые фитнес-центры, хамам, сауна, массажные кабинеты, крытые бассейны и спортзалы.

Теги
ТурцияРаспространение коронавируса нового типа
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