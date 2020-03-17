Автобусный перевозчик Flixbus отменил все рейсы с 17 марта

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Один из крупнейших операторов международных автобусных перевозок, германский FlixBus приостановил внутренние и международные рейсы начиная с 17 марта. Решение продиктовано распространением нового коронавируса.

"Flixbus, конечно, следует указаниям федерального правительства и поэтому приостановил все внутренние и трансграничные рейсы с полуночи 17 марта 2020 года до дальнейшего распоряжения", - говорится в сообщении, размещенном на сайте перевозчика.

Пассажиры, чье рейсы отменены, получат купон, эквивалентный полной стоимости оплаченного билета. Также они будут освобождены от сбора за отмену поездки, отмечается в документе.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли.