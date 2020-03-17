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Правительство вводит режим "форс-мажор" в случае неисполнения договоров из-за коронавируса

Правительство РФ вводит режим "форс-мажор" в случае неисполнения договоров из-за коронавируса - Белоусов.

Правительство сформировало список из почти 600 системообразующих предприятий и готовит меры их поддержки - Белоусов.

Правительство поддержит наиболее уязвимые группы населения, а также оказавшиеся в зоне риска компании - Белоусов.

Правительство при необходимости просубсидирует часть убытков и процентные ставки компаниям, пострадавшим от распространения коронавируса - Белоусов.

Прорабатывается возможность отсрочки в уплате лизинговых платежей для транспортных компаний - Белоусов.

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