Прибывших из-за границы россиян обяжут находиться на карантине

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор 17 марта планирует издать приказ об обязательном нахождении на карантине прибывших из-за границы россиян. Об этом сообщил во вторник в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы вчера провели рабочее заседание, сегодня - селектор с участием всех регионов РФ <...> Вопрос, который вызывал опасения, как обязать [прибывших из-за границы] граждан, находиться на самоизоляции. Некоторые регионы принимали региональные решения, но, на наш взгляд, этого было недостаточно. Поэтому совместно с оперативным штабом правительства РФ, поддержанным председателем правительства, сегодня будет выпущен приказ Роспотребнадзора, обвязывающий этих граждан находиться дома", - сказал мэр.

Он отметил, что первые опросы регионов о ситуации с распространением коронавирусной инфекции "осветили целый ряд вопросов". "Первый вопрос - информация о группах риска, гражданах, которые приезжают из стран, представляющих опасность с точки зрения коронавируса. Мы вчера вместе с [премьер-министром] Михаилом Владимировичем [Мишустиным] приняли решение, обязали и попросили службы МВД, чтобы они такую информацию поставляли в регионы: в какой регион из какой страны прибывают граждане, в первую очередь граждане РФ", - пояснил Собянин.