Стартовавшая в Севастополе эстафета "Наша Великая Победа" пройдет в 123 городах

"В Севастополе стартовал патриотический марш-эстафета "Наша Великая Победа", который пройдет в 123 городах-героях и городах воинской славы России и некоторых республиках бывшего Советского Союза. В рамках акции на площади Нахимова развернули 50-метровую копию знамени Победы. Здесь были выставлены исторические автомобили периода войны, а также автомобили участников акции с символикой Дня Победы", - говорится в сообщении.

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Марш-эстафета "Наша Великая Победа" начался в Севастополе во вторник, он пройдет в 123 городах России и стран бывшего Советского Союза. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе правительства.

Уточняется, что перед началом марша-эстафеты врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сделал первую запись в книге проекта, в которой появятся записи из всех 123 городов-участников акции.

"Акция стартует в Севастополе. Выбор организаторов акции совершенно очевиден: Севастополь в июне 1941-го первым принял нацистские бомбы. История второй героической обороны Севастополя будет воспета в веках. Сегодня наш президент много говорит о том, что мы никому не позволим переписать историю, и какие бы не были разногласия, но все здоровые общественно-политические силы России едины в том, что Великая Победа - наше главное достояние на все времена, наша безусловная ценность, которую мы никому не дадим запятнать", - приводятся в сообщении слова Развожаева.

Для Севастополя память о Великой Отечественной войне особенно важна: ему присвоено звание города-героя за то, что он задержал немецкие армии почти на год. Оборона города началась 30 октября 1941 года, официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года. Врагу, не рассчитывавшему на столь ожесточенное сопротивление, удалось взять город лишь с третьей попытки.

Как считают историки, защитники Севастополя смогли на несколько месяцев задержать наступление гитлеровцев на Сталинград, оттягивая на себя значительные силы врага. Гитлеровская оккупация города длилась почти два года и завершилась его освобождением 9 мая 1944 года.