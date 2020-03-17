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Распространение коронавируса нового типа

Религиозные организации России вводят особый порядок богослужений из-за коронавируса

ТАСС — о принимаемых российскими священнослужителями в связи с распространением вируса мерах
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© Лев Федосеев/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Религиозные организации России принимают меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции среди верующих. В лютеранских и католических храмах ужесточат санитарные правила при проведении причастия. Пятидесятники организуют онлайн-трансляции богослужений, а буддийские дуганы (храмы) будут окуривать благовонием с антисептическим эффектом. О принимаемых российскими священнослужителями в связи с распространением вируса мерах - в материале ТАСС.

16 марта мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса нового типа подписал указ о введении ряда новых мер для защиты населения, в числе которых временный переход школ на дистанционное обучение и запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек. А глава Роспотребнадзора Анна Попова 17 марта поручила главам регионов РФ ограничить проведение массовых мероприятий для профилактики распространения коронавируса.

Лютеране и причастие

В Москве кафедральный собор святых Петра и Павла Евангелическо-лютеранской церкви России (ЕЛЦР) отменил все концерты и мероприятия до 10 апреля. Архиепископ ЕЛЦР Дитрих Брауэр на своей странице во "ВКонтакте" призвал духовенство в связи с распространением коронавируса проводить дезинфекцию литургических приборов и причащать верующих методом погружения.

"Святое причастие принимать методом погружения (intinctio) (освященный хлеб перед вкушением обмакивается в вино - прим. ТАСС). При этом предпочесть причастному кругу (когда пастор причащает подряд каждого из стоящих в круге прихожан - прим. ТАСС) индивидуальное принятие святых даров друг за другом", - написал он.

Он также призвал прихожан воздержаться от посещения богослужений при недомогании, соблюдать предписания и рекомендации государственных властей, воздерживаться от рукопожатий, а также особо заботиться о чистоте рук.

Обращение католического архиепископа

Все мероприятия, кроме богослужений, были отменены и в московском католическом храме святого Людовика Французского. "С 17 марта по 10 апреля в церкви святого Людовика и связанными с ней приходами отменяются все мероприятия, кроме богослужений. <...> Богослужения пока будут проходить в обычном режиме. В случае изменений в богослужениях мы об этом постараемся оперативно оповестить", - написал на своей странице в Facebook во вторник генеральный секретарь Конференции католических епископов России (ККЕР) священник Игорь Ковалевский.

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Ординарий римско-католической архиепархии Божией Матери с центром в Москве архиепископ Павел (Паоло) Пецци обратился к пастве в письме, опубликованном на сайте архиепархии, с рекомендациями по профилактике коронавируса для священников, которые будут действовать до 3 апреля 2020 года.

В нем отмечается, что при сослужении мессы священникам следует принимать причастие методом погружения, а случае касания пальцами губ причастника "рекомендуется приостановить причащение и позаботиться об очищении рук обеззараживающим средством". По необходимости верующим разрешается принимать причастие в руки. Пастыри, написал ординарий, должны объяснить прихожанам порядок причастия, напомнить о необходимой гигиене, а настоятели храмов - о возможности причащения вне мессы, возможности причащать больных и пожилых прихожан.

В храмах, согласно письму, по возможности необходимо обеспечить верующим доступ к дезинфицирующим средствам: гелям, антисептикам и влажным салфеткам. По мнению архиепископа, "может быть полезно убрать воду из кропильниц при входе в храм".

Онлайн-богослужения пятидесятников

Начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) Сергей Ряховский призвал пасторов организовать онлайн-трансляции богослужений.

"Обращаюсь к епископам и старшим пасторам московских церквей, общин в других регионах, где введены ограничения, проведите необходимую работу по организации онлайн-служений и трансляций. Организуйте просмотр богослужений в малых домашних группах, ободряйте окружающих, успокаивайте паникующих, молитесь за больных", - цитирует обращение начальствующего епископа РОСХВЕ пресс-служба организации во вторник.

Он также призвал верующих "показать пример гражданской дисциплины и ответственности", не пренебрегать врачебными предписаниями и профилактическими мерами, "более широко использовать санитарные растворы, одноразовые стаканчики для причастия" и неукоснительно соблюдать санитарно-гигиенические меры.

Буддийские хуралы

Священнослужители буддийских монастырей в России включат в ежедневные службы хуралы (молебны) для защиты от коронавируса. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Иволгинского дацана, где расположена резиденция верховного иерарха Буддийской традиционной Сангхи России XXIV Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева.

В Иволгинском дацане пояснили, что меры повышенной безопасности включают в себя обязательную влажную уборку дуганов - храмов, где проводятся молебны. Также в дуганах будет больше обычного проводиться окуривание особым антисептическим буддийским составом - санзай.

"Санзай - это натуральное благовоние, в основе которого измельченный можжевельник, - отметили в пресс-службе. - Сбор изначально применялся в храмах, где одновременно собиралось много народа, как очищающий сбор - аналог современного антисептика для окуривания помещений - и только позже был введен в буддийскую религиозную практику. Верующие часто возжигают санзай у себя дома на алтаре перед божествами или окуривают помещение, в современных условиях это становится не просто буддийским ритуалом, но и рекомендуется использовать как одно из защитных свойств от инфекции".

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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