Религиозные организации России вводят особый порядок богослужений из-за коронавируса

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Религиозные организации России принимают меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции среди верующих. В лютеранских и католических храмах ужесточат санитарные правила при проведении причастия. Пятидесятники организуют онлайн-трансляции богослужений, а буддийские дуганы (храмы) будут окуривать благовонием с антисептическим эффектом. О принимаемых российскими священнослужителями в связи с распространением вируса мерах - в материале ТАСС.

16 марта мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса нового типа подписал указ о введении ряда новых мер для защиты населения, в числе которых временный переход школ на дистанционное обучение и запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек. А глава Роспотребнадзора Анна Попова 17 марта поручила главам регионов РФ ограничить проведение массовых мероприятий для профилактики распространения коронавируса.

Лютеране и причастие

В Москве кафедральный собор святых Петра и Павла Евангелическо-лютеранской церкви России (ЕЛЦР) отменил все концерты и мероприятия до 10 апреля. Архиепископ ЕЛЦР Дитрих Брауэр на своей странице во "ВКонтакте" призвал духовенство в связи с распространением коронавируса проводить дезинфекцию литургических приборов и причащать верующих методом погружения.

"Святое причастие принимать методом погружения (intinctio) (освященный хлеб перед вкушением обмакивается в вино - прим. ТАСС). При этом предпочесть причастному кругу (когда пастор причащает подряд каждого из стоящих в круге прихожан - прим. ТАСС) индивидуальное принятие святых даров друг за другом", - написал он.

Он также призвал прихожан воздержаться от посещения богослужений при недомогании, соблюдать предписания и рекомендации государственных властей, воздерживаться от рукопожатий, а также особо заботиться о чистоте рук.

Обращение католического архиепископа

Все мероприятия, кроме богослужений, были отменены и в московском католическом храме святого Людовика Французского. "С 17 марта по 10 апреля в церкви святого Людовика и связанными с ней приходами отменяются все мероприятия, кроме богослужений. <...> Богослужения пока будут проходить в обычном режиме. В случае изменений в богослужениях мы об этом постараемся оперативно оповестить", - написал на своей странице в Facebook во вторник генеральный секретарь Конференции католических епископов России (ККЕР) священник Игорь Ковалевский.