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Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Власти Москвы опровергли информацию о возможном закрытии города на карантин

Заместитель мэра столицы Анастасия Ракова попросила горожан руководствоваться официальной информацией оперативного штаба
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Информация о возможном закрытии Москвы на карантин из-за коронавируса является ложной, сообщила во вторник заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

"В связи с распространением в СМИ информации о том, что Москва якобы будет закрыта на карантин, сообщаю о том, что эта информация не соответствует действительности. Сообщения являются ложью. Прошу руководствоваться официальной информацией оперативного штаба", - заявила Ракова.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил во всех регионах страны сократить количество массовых развлекательных, спортивных и деловых мероприятий в связи с распространением коронавируса, а мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете проведения до 10 апреля массовых мероприятий в зданиях с числом участников более 50 человек, а на открытом воздухе - с любым числом участников.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.

В новость были внесены изменения - (17:18 мск) - добавлены подробности.

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Распространение коронавируса нового типа
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