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Путин в поздравлении гендиректору ТАСС отметил высокие ориентиры в работе агентства

Президент назвал Сергея Михайлова компетентным профессионалом, опытным и ответственным руководителем

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поздравил генерального директора информационного агентства ТАСС Сергея Михайлова с днем рождения. В телеграмме, поступившей в ТАСС во вторник, глава государства отметил шаги, предпринимаемые для развития агентства.

"Компетентный профессионал, опытный и ответственный руководитель, вы стремитесь сплотить коллектив вокруг важных, значимых целей, ставите высокие ориентиры в работе", - отметил Путин в поздравлении Михайлову. "На посту генерального директора одного из старейших информагентств страны вы содействуете сбережению и развитию легендарных "тассовских" традиций", - подчеркнул президент.

Михайлов родился 17 марта 1971 года. Он возглавляет агентство ТАСС с 17 сентября 2012 года.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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