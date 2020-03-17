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Распространение коронавируса нового типа
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Все федеральные учреждения культуры закроют для посетителей

Ранее о закрытии уже объявили Пушкинский музей и Третьяковская галерея
Здание Новой сцены Государственного академического Мариинского театра Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Здание Новой сцены Государственного академического Мариинского театра
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Минкультуры распорядилось приостановить допуск посетителей во все федеральные учреждения культуры. Об этом говорится в приказе на сайте федерального ведомства от 17 марта.

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"В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации приказываю <...> руководителям находящихся в ведении Минкультуры России музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность: приостановить допуск посетителей в музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность. Дополнительно руководителям находящихся в ведении Минкультуры России театров, филармоний, цирков, иных организаций исполнительских искусств, а также организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов: приостановить функционирование для посетителей", - говорится в тексте.

Ранее о закрытии уже объявили Пушкинский музей, Третьяковская галерея, Исторический музей, Музей Победы, Музей Москвы, музей современного искусства "Гараж" и ряд других федеральных, городских и частных музеев. Большой театр и некоторые другие театры отменили показы постановок. Некоторые спектакли будут представлены в формате онлайн, на остальные будет осуществляться возврат денежных средств. Библиотеки также приостанавливают работу.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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