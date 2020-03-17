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Угрозы "минирования" авиарейсов в Иркутск, Уфу и Челябинск не подтвердились

Подозрительные предметы не обнаружили в самолетах, багажах и у самих пассажиров

ТАСС, 17 марта. Специалисты правоохранительных органов осмотрели борты и пассажиров авиарейсов из Москвы в Иркутск, Уфу и Челябинск, которые были "заминированы" во вторник, подозрительных предметов не найдено. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных службах.

"Самолеты, багаж и сами пассажиры рейсов из Москвы в Иркутск, Уфу и Челябинск были досмотрены, ничего подозрительного обнаружено не было - угрозы не подтвердились", - сказал собеседник агентства.

Ранее в правоохранительных органах ТАСС сообщили, что на электронную почту одной из авиакомпаний поступило анонимное сообщение с информацией о "минировании" трех самолетов: Москва - Челябинск, Москва - Иркутск и Москва - Уфа. Все они не стали менять маршруты полета и совершили штатные посадки в аэропортах назначения.

Сообщения об угрозах взрыва на борту самолетов начали поступать 3 марта. За это время были "заминированы" по меньшей мере 19 рейсов. Наибольшее за день количество рейсов - пять - было "заминировано" в понедельник. Все угрозы оказались ложными. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.

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